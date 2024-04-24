Алексей Швед о своей популярности в Китае: «За два часа могут подойти 30-40 человек»

Теги Алексей Швед чемпионат Китая Шаньси Баскетбол

Алексей Швед рассказал о своей популярности в Китае.

— Болельщики особенно к вам прониклись?

— Они относились просто супер. Постоянно затягивали кричалку MVP, громко шумели, когда я выходил на площадку. А когда мне удавалось набирать очки, то на весь зал включали «Катюшу». Болельщики танцевали, весь зал хлопал. Вообще считается, что у «Шаньси» лучшие болельщики в лиге. На домашних матчах всегда был полный зал, было максимально громко. На улице или в магазине часто узнают. Просят сфотографироваться.

— Приходится делать под сотню фотографий в день?

— Я так много не гуляю, но за два часа могут подойти 30-40 человек. Говорят, чтобы я оставался в «Шаньси» на следующий сезон, пишут приятные сообщения в соцсетях. В целом тут очень добрые люди.

— Чаще узнавали только в Белграде?

— Да, пожалуй. Единственный город, где подходили еще чаще. В Сербии баскетбол вид спорта номер один, поэтому неудивительно.

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