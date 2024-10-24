Зак Иди покинул площадку с 6 фолами после 15 минут в дебютном матче

Зак Иди провел 15 минут на площадке в игре с «Ютой».

За это время новичок «Мемфиса» получил 6 фолов, установив рекорд для дебютных матчей в НБА . Центровой успел набрать 5 очков и 5 подборов. «Мемфис » одержал победу со счетом 126:124.