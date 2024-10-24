Зак Иди покинул площадку с 6 фолами после 15 минут в дебютном матче
Зак Иди провел 15 минут на площадке в игре с «Ютой».
За это время новичок «Мемфиса» получил 6 фолов, установив рекорд для дебютных матчей в НБА.
Центровой успел набрать 5 очков и 5 подборов.
«Мемфис» одержал победу со счетом 126:124.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OptaSTATS в сети X
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