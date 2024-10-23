Кендрик Перкинс о «Бостоне»: «Одна из величайших атакующих команд, которые я когда-либо видел в НБА»
Кендрик Перкинс назвал «Бостон» одной из величайших атакующих команд.
«Это одна из величайших атакующих команд, которые я когда-либо видел в жизни. Серьезно. Я никогда не видел команду с такой атакующей мощью, такой большой способностью разыгрывать и таким большим талантом в одной команде, способным забрасывать мячи на таком уровне.
Одна из величайших атакующих команд, которые я когда-либо видел в НБА», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Эрика Сэвиджа в соцсети X
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