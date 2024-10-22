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Матас Бузелис стал представителем Reebok

Матас Бузелис подписал кроссовочный контракт.

20-летний новичок «Чикаго» стал представителем компании Reebok.

Бузелис был выбран «Буллс» на драфте-2024 под 11-м номером.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Reebok
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