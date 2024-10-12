Сын Андрея Кириленко – хоккеист: играет в Америке, советуется с Ковальчуком

Что по перспективам?

Далеко не всегда дети известных спортсменов идут по пути родителей. Несмотря на большое количество случаев, когда семья занимается одним видом спорта, есть и обратные ситуации.

В баскетболе Леброн Джеймс и его сын Бронни создают (ну, пытаются) некое подобие преемственности. Такая же династия могла сложиться в семье Андрея Кириленко . Но его сын Степан выбрал хоккей.

Как так вышло, и каких успехов добился Степан Кириленко?

Кириленко не подталкивал сына к баскетболу и сам любит хоккей

Кириленко-старшего не раз спрашивали о детях. Чаще остальных затрагивали тему их возможной спортивной карьеры.

Осенью 2020 года Кириленко развернуто ответил: «Пока я играл в «Миннесоте», он увлекся хоккеем. Наверное, он единственный, у кого есть реальные перспективы играть профессионально – сейчас показывает приличный уровень для своих 13 лет».

Другие дети в спорт не пошли: «Старший сын пробовал играть в баскетбол, но примерно в 14 лет закончил, посвятив больше времени учебе. Если говорить о дочке, то она просто моя дочка. Так же, как и шестилетний сын».

Причины хоккейных пристрастий Степана отец тоже раскрывал. Во многом дело в подходе к воспитанию – на баскетбольной карьере детей никто в семье не настаивал.

О родительских принципах Андрей Кириленко высказывался так: «Считаю, что ребенка нужно подталкивать к спорту. Но не надо приказывать: «Иди туда играть». Он сам должен получать удовольствие. И тогда будет лучше результат. Если ты любишь игру, хочешь в ней чего‑то добиться и идешь к своей цели, тогда у тебя будет получаться. А не потому, что тебе папа сказал».

Второй фактор – знакомство с Ильей Ковальчуком. Об этом рассказывал и сам Степан: «Папа очень любит хоккей, давно дружит с Ильей Ковальчуком. Когда у меня возникает какой-то вопрос, звоню, спрашиваю. Он всегда даст полезный совет. Когда Илья играл за «Лос-Анджелес», мы довольно часто виделись».

Интересно, что в семье Ковальчука похожая история. Его старший сын, Филипп, успешно занимается футболом . Путь Ковальчука-младшего в этом виде спорта уже заслуживает внимания: он находился в академиях «Зенита» и «Коринтианса» (Бразилия) и вызывался на тренировки российской сборной для детей 2009 года рождения.

Андрей Кириленко констатировал: «Наши дети вообще не идут по стопам отцов».

Карьера Степана Кириленко: сыграл один матч в МХЛ, все остальное время – в Америке

Степан родился в 2007 году в Солт-Лейк Сити и занимался хоккеем в США. Он нападающий с левым хватом. Для своих 17 лет Кириленко-младший является достаточно габаритным хоккеистом: на сайте Elite Prospects указано, что его рост – 185 см, а вес – 81 кг.

Почти всю карьеру Степан провел в Лос-Анджелесе, играя за «Джуниор Кингс». Сезон-2021/22 получился для него самым удачным: 29 (18+11) очков в 50 матчах и чемпионский титул.

Кстати, одним из тренеров той команды был Брэд Стюарт – экс-защитник с длинной карьерой в НХЛ. Он поиграл за «Сан-Хосе», «Бостон», «Детройт», «Калгари», «Лос-Анджелес» и «Колорадо», провел более тысячи матчей в НХЛ и взял Кубок Стэнли-2008.

У некоторых партнеров Степана довольно большие перспективы. Следующим летом его сверстники выходят на драфт НХЛ. Например, нападающий Бенджамин Кеван, который с огромным отрывом стал лучшим бомбардиром «Джуниор Кингс» в сезоне-2021/22, сейчас играет в USHL – главной юниорской лиге Америки. На драфте-2025 по прогнозам его могут выбрать во втором или третьем раунде.

У Степана пока не все так успешно. В межсезонье-2023 он переехал в Россию – был в составе выступавшего в МХЛ «СКА-Юниор». Но толком проявить себя не получилось. За целый сезон Степан провел один матч – 14 февраля 2024 года против «Крыльев Советов». Да и этот дебют, по сути, формальность: вышел на три смены и провел на льду 1:06.

На новый сезон Степан вернулся в США. Сейчас он играет в возрастной категории до 18 лет. В «Джуниор Кингс» у него пока 2 (1+1) очка в 8 матчах. Не особо впечатляющая статистика.

Пока не совсем понятно будущее Степана как хоккеиста. «Если он в какой‑то момент решит повесить коньки на гвоздь, посвятив себя чему‑то другому — я буду первым, кто это поприветствует, — говорил Кириленко. — Знаю огромное количество родителей, которые стоят как церберы над своими чадами, чтобы они занимались тем, что нравится взрослым».

Хоккейная карьера Степана под вопросом, но в поддержке звездного отца он может не сомневаться.

Фото: vk.com/junior_ska ; instagram.com/ak47russ ; instagram.com/nikolkovalchukofficial