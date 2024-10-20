Тайрон Уоллес покинул «Жальгирис»

«Жальгирис» расстался с Тайроном Уоллесом.

«Жальгирис » официально объявил, что разыгрывающий защитник Тайрон Уоллес и команда расстались по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что Уоллес попросил литовский клуб о расторжении контракта по личным причинам.

30-летний игрок получил травму икроножной мышцы во время предсезонных матчей и теперь возвращается в США по личным делам. Американец рассматривает вариант с завершением карьеры.

Тем временем «Жальгирис» активно изучает рынок.