Джейлен Саггс договорился с «Орландо» о продлении на 5 лет и 150,5 миллиона долларов

«Мэджик» сохранят Джейлена Саггса на длительный срок.

Защитник (23 года, 196 см) подпишет с командой продление контракта новичка на 5 лет и 150,5 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что именно на цифру около 30 миллионов рассчитывает баскетболист.

Саггс набирал 12,6 очка, 3,1 подбора, 2,7 передачи и 1,4 перехвата в прошлом регулярном сезоне. Защитник вошел во вторую защитную сборную сезона и реализовал 39,7% бросков из-за дуги.

В плей-офф баскетболист набирал 14,7 очка, 5,1 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата, реализуя 40,2% бросков с игры и 29,2% трехочковых.

Саггс стал 8-м в голосовании за наиболее прогрессирующего игрока сезона.

«Орландо » уступил «Кливленду » в первом раунде плей-офф в 7-матчевой серии.