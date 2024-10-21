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Джейлен Саггс договорился с «Орландо» о продлении на 5 лет и 150,5 миллиона долларов

«Мэджик» сохранят Джейлена Саггса на длительный срок.

Защитник (23 года, 196 см) подпишет с командой продление контракта новичка на 5 лет и 150,5 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что именно на цифру около 30 миллионов рассчитывает баскетболист.

Саггс набирал 12,6 очка, 3,1 подбора, 2,7 передачи и 1,4 перехвата в прошлом регулярном сезоне. Защитник вошел во вторую защитную сборную сезона и реализовал 39,7% бросков из-за дуги.

В плей-офф баскетболист набирал 14,7 очка, 5,1 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата, реализуя 40,2% бросков с игры и 29,2% трехочковых.

Саггс стал 8-м в голосовании за наиболее прогрессирующего игрока сезона.

«Орландо» уступил «Кливленду» в первом раунде плей-офф в 7-матчевой серии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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