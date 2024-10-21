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Трей Мерфи подпишет продление на 4 года и 112 миллионов долларов с «Новым Орлеаном»

«Пеликанс» договорились о продлении с Треем Мерфи.

Форвард (24 года, 203 см) подпишет с клубом контракт на 4 года и 112 миллионов. Мерфи останется в «Новом Орлеане» на ближайшие 5 лет. Соглашение не включает в себя опции и дополнительные вознаграждения.

Мерфи был выбран 17-м на драфте-2021 НБА.

Форвард набирал 14,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи в среднем в прошлом сезоне, реализуя 38% трехочковых бросков.

Мерфи пропустит начало сезона из-за небольшой травмы задней поверхности бедра.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Шэмс Чарания
logoТрей Мерфи
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