Трей Мерфи подпишет продление на 4 года и 112 миллионов долларов с «Новым Орлеаном»

«Пеликанс» договорились о продлении с Треем Мерфи.

Форвард (24 года, 203 см) подпишет с клубом контракт на 4 года и 112 миллионов. Мерфи останется в «Новом Орлеане » на ближайшие 5 лет. Соглашение не включает в себя опции и дополнительные вознаграждения.

Мерфи был выбран 17-м на драфте-2021 НБА .

Форвард набирал 14,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи в среднем в прошлом сезоне, реализуя 38% трехочковых бросков.

Мерфи пропустит начало сезона из-за небольшой травмы задней поверхности бедра.