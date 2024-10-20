Трей Мерфи и «Новый Орлеан» ведут переговоры о продлении контракта
«Пеликанс» могут продлить контракт с Треем Мерфи.
Легкий форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи (24 года, 203 см) и руководство клуба ведут переговоры о продлении соглашения в преддверии дедлайна, который наступит в понедельник.
Контракт Мерфи рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он заработает 5,2 млн долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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