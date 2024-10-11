Шэмс Чарания: «Не было ни одного сезона, когда Зайон Уильямсон выглядел в тренировочном лагере таким доминирующим»
Шэмс Чарания отметил великолепную физическую форму Зайона Уильямсона.
«Зайон Уильямсон работал с тренерами «Пеликанс» все лето, и это было очень важно для него. Это было очень важно для «Пеликанс». Он не делал этого в прошлые межсезонья. Не было ни одного сезона НБА, когда он приезжал в тренировочный лагерь и выглядел таким доминирующим в глазах «Пеликанс».
И он будет играть по всей площадке. Они собираются дать ему роль гибридного игрока. Он будет играть на позиции четвертого номера, может быть, пятого», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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