Шэмс Чарания: «Не было ни одного сезона, когда Зайон Уильямсон выглядел в тренировочном лагере таким доминирующим»

Шэмс Чарания отметил великолепную физическую форму Зайона Уильямсона.

«Зайон Уильямсон работал с тренерами «Пеликанс» все лето, и это было очень важно для него. Это было очень важно для «Пеликанс». Он не делал этого в прошлые межсезонья. Не было ни одного сезона НБА , когда он приезжал в тренировочный лагерь и выглядел таким доминирующим в глазах «Пеликанс».

И он будет играть по всей площадке. Они собираются дать ему роль гибридного игрока. Он будет играть на позиции четвертого номера, может быть, пятого», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.