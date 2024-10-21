Донован Клинган о прогрессе в предсезонных матчах: «Стал значительно лучше в пик-н-ролле»
«Хорошо себя ощущаю после своего успешного начала и удачной игры команды. Тренер делал упор на активности со старта. Мы все вместе играли в быстрый баскетбол, выкладывались на площадке. Хорошо показали себя в защите, используя оборонительные действия для последующего набора очков.
Приятно иметь других габаритных игроков среди партнеров. Помощь в блоках и защите. Наша команда хорошо разрушает командное нападение, заставляет противника выбирать сложные броски.
Стал значительно лучше в роли постановщика заслонов в пик-н-ролле. Быстрее иду в проход, выхожу из заслона и привлекаю внимание защиты, чтобы отвлечь их от шутеров или самому освободиться от опеки», – рассказал новичок «Портленда».
Клинган был выбран 7-м на драфте-2024 НБА.
«Портленд» выиграл 3 из 4 предсезонных матчей.
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