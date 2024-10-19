0

Матисс Тайбулл пропустит 3-4 недели из-за воспаления коленного сустава

Матисс Тайбулл выбыл из строя на 3-4 недели.

Ожидается, что свингмен «Портленда» Матисс Тайбулл пропустит 3–4 недели после перенесенной в четверг процедуры по устранению воспаления правого коленного сустава.

В прошлом сезоне Тайбулл сыграл 65 матчей за «Блэйзерс», набирая в среднем 5,4 очка, 2,1 подбора, 1,4 передачи и 1,7 перехвата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
травмы
logoПортленд
logoНБА
logoМатисс Тайбулл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» выиграл у «Филадельфии», 17 очков Бронни Джеймса не спасли «Лейкерс» от разгрома во встрече с «Голден Стэйт» и другие результаты
36сегодня, 06:03
Портленд – Юта где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Предсезонные матчи НБА 19 октября
17 октября, 22:43Пользовательская новость
Портленд – Новый Орлеан прогноз на матч 26 октября 2024
17 октября, 21:17Пользовательская новость
«Портленд» отчислил Девонте Грэма
117 октября, 19:26
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» крупно обыграла «Бруклин», «Миннесота» уступила «Чикаго» и другие результаты
417 октября, 04:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пол Пирс: «Клэй Томпсон ценен для «Далласа» тем же, чем я был ценен для «Вашингтона»
4 минуты назад
«Сан-Антонио» воспользовался опциями в контрактах Джереми Сохана, Малакая Брэнэма, Блэйка Уэсли и Виктора Вембаньямы
34 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» – УГМК, курское «Динамо» встретится с «Никой» и другие матчи
52 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Самара» разгромила «Астану», «Автодор» принимает «Енисей»
сегодня, 13:08Live
Лэндри Шэмет выбыл на неопределенный срок с травмой локтя
1сегодня, 11:49
Джейлен Саггс и Франц Вагнер организовали невероятное попадание в матче с «Сиксерс»
1сегодня, 11:28Видео
Аллей-упы на Марио Хезоню и Джейлена Хорда – лучшие моменты 4-го раунда Евролиги
сегодня, 10:28Видео
Андре Драммонд признался, что иногда специально промахивался с целью собрать больше подборов
8сегодня, 09:59
«Хьюстон» не предлагал максимальные контракты Джейлену Грину и Алперену Шенгюну
2сегодня, 09:37
Джей Джей Редик: «Для Бронни и всех наших молодых игроков любые моменты являются опытом. Не только хорошие моменты»
сегодня, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Клипперс» подписали контракт с Тосаном Эвбуомваном
25 минут назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Бешикташ», «Тюрк Телеком» примет «Яловаспор»
58 минут назадLive
«Пэйсерс» воспользовались опциями продления в контрактах Матурина, Уокера и Шеппарда
сегодня, 12:38
Тео Маледон – MVP 4-го раунда Евролиги
сегодня, 12:14Видео
У «Голден Стэйт» по-прежнему нет продвижения в контрактных переговорах с Джонатаном Кумингой
1сегодня, 11:40
Клэй Томпсон о первом матче против «Уорриорз»: «Я часто забрасывал на их арене, надеюсь, это сработает снова»
2сегодня, 11:12
Бронни Джеймс: «Возможно, меня не будет в ротации, но матч с «Уорриорз» все равно придаст мне уверенности»
4сегодня, 10:44
Чемпионат Италии. «Наполи» встретится с «Кремоной», «Варезе» сыграет с «Трапани»
сегодня, 10:32
ACB. «Ховентуд» – «Бреоган», «Гран-Канария» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 10:21
Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Нанси», «Лимож» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 10:10