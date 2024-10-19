Матисс Тайбулл пропустит 3-4 недели из-за воспаления коленного сустава

Матисс Тайбулл выбыл из строя на 3-4 недели.

Ожидается, что свингмен «Портленда » Матисс Тайбулл пропустит 3–4 недели после перенесенной в четверг процедуры по устранению воспаления правого коленного сустава.

В прошлом сезоне Тайбулл сыграл 65 матчей за «Блэйзерс», набирая в среднем 5,4 очка, 2,1 подбора, 1,4 передачи и 1,7 перехвата.