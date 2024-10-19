Матисс Тайбулл пропустит 3-4 недели из-за воспаления коленного сустава
Матисс Тайбулл выбыл из строя на 3-4 недели.
Ожидается, что свингмен «Портленда» Матисс Тайбулл пропустит 3–4 недели после перенесенной в четверг процедуры по устранению воспаления правого коленного сустава.
В прошлом сезоне Тайбулл сыграл 65 матчей за «Блэйзерс», набирая в среднем 5,4 очка, 2,1 подбора, 1,4 передачи и 1,7 перехвата.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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