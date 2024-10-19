«Портленд» воспользовался опциями в контрактах Шэйдона Шарпа, Скута Хендерсона и Криса Мюррэя

«Блэйзерс» использовали опции в контрактах трех игроков.

Клуб продлил соглашения с защитниками Шэйдоном Шарпом (21 год, 196 см) и Скутом Хендерсоном (20 лет, 191 см), а также с форвардом Крисом Мюррэем (24 года, 203 см) на сезон-2025/26, воспользовавшись соответствующими опциями в контрактах игроков.

Сезон-2025/26 станет третьим сезоном для Хендерсона и Мюррэя и четвертым – для Шарпа.

Ожидается, что Хендерсон будет стартовым разыгрывающим «Портленда » в своем втором сезоне. Шарп будет постоянным игроком ротации и, вероятно, стартовым игроком, когда вернется после разрыва суставной губы левого плеча. Ожидается, что Шарп пропустит как минимум один месяц.