«Портленд» воспользовался опциями в контрактах Шэйдона Шарпа, Скута Хендерсона и Криса Мюррэя
«Блэйзерс» использовали опции в контрактах трех игроков.
Клуб продлил соглашения с защитниками Шэйдоном Шарпом (21 год, 196 см) и Скутом Хендерсоном (20 лет, 191 см), а также с форвардом Крисом Мюррэем (24 года, 203 см) на сезон-2025/26, воспользовавшись соответствующими опциями в контрактах игроков.
Сезон-2025/26 станет третьим сезоном для Хендерсона и Мюррэя и четвертым – для Шарпа.
Ожидается, что Хендерсон будет стартовым разыгрывающим «Портленда» в своем втором сезоне. Шарп будет постоянным игроком ротации и, вероятно, стартовым игроком, когда вернется после разрыва суставной губы левого плеча. Ожидается, что Шарп пропустит как минимум один месяц.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Портленда»
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