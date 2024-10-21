«Голден Стэйт» и Мозес Муди договорились о продлении на 3 года и 39 млн долларов

«Голден Стэйт» и Мозес Муди согласовали продление контракта.

«Уорриорз» и атакующий защитник (22 года, 196 см) продлят контракт на 3 года и 39 миллионов долларов.

Муди – 14-й номер драфта НБА 2021 года. В прошлом сезоне в среднем за игру он набирал по 8,2 очка и 3,0 подбора за 17,3 минуты в 67 матчах.