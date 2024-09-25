«Голден Стэйт» подпишет однолетний контракт с Кевином Ноксом

Кевин Нокс пополнит состав «Голден Стэйт».

«Уорриорз» и свободный агент Кевин Нокс (25 лет, 201 см) договорились о подписании контракта на один год. Легкий форвард примет участие в тренировочном лагере команды.

Нокс выступал за «Голден Стэйт » в Летней лиге этого года.

Нокс был выбран под 9-м номером драфта 2018 года. В минувшем сезоне форвард сыграл 31 матч за «Пистонс», набирая 7,2 очка и 2,4 подбора.