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Форвард Райли Миникс занял последнее место на двустороннем контракте в «Сперс»

«Сан-Антонио» подписал Райли Миникса.

Форвард (24 года, 201 см) набирал 20,9 очка, 9,7 подбора, 2,2 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот в среднем в колледже в прошлом сезоне.

На счету Миникса 7,7 очка за 7,8 минуты в трех предсезонных матчах за «Сперс».

Баскетболист получил последнее место на двустороннем контракте в составе клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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Райли Миникс
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