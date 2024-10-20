Форвард Райли Миникс занял последнее место на двустороннем контракте в «Сперс»

«Сан-Антонио» подписал Райли Миникса.

Форвард (24 года, 201 см) набирал 20,9 очка, 9,7 подбора, 2,2 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот в среднем в колледже в прошлом сезоне.

На счету Миникса 7,7 очка за 7,8 минуты в трех предсезонных матчах за «Сперс».

Баскетболист получил последнее место на двустороннем контракте в составе клуба.