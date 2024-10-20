Форвард Райли Миникс занял последнее место на двустороннем контракте в «Сперс»
«Сан-Антонио» подписал Райли Миникса.
Форвард (24 года, 201 см) набирал 20,9 очка, 9,7 подбора, 2,2 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот в среднем в колледже в прошлом сезоне.
На счету Миникса 7,7 очка за 7,8 минуты в трех предсезонных матчах за «Сперс».
Баскетболист получил последнее место на двустороннем контракте в составе клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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