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«Милуоки» заинтересован в переподписании Танасиса Адетокумбо

Танасис Адетокумбо может остаться в составе «Бакс».

Форвард пропустит грядущий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия. По информации репортера Кита Смита, клуб проявляет интерес к переподписанию баскетболиста ради его роли в раздевалке.

«Милуоки» ищет возможность для обмена форварда Маржона Боучэмпа, чтобы освободить место в ростере для контракта греческого игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
возможные переходы
logoМилуоки
logoНБА
logoТанасис Адетокумбо
logoМаржон Боучэмп
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