«Милуоки» заинтересован в переподписании Танасиса Адетокумбо
Танасис Адетокумбо может остаться в составе «Бакс».
Форвард пропустит грядущий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия. По информации репортера Кита Смита, клуб проявляет интерес к переподписанию баскетболиста ради его роли в раздевалке.
«Милуоки» ищет возможность для обмена форварда Маржона Боучэмпа, чтобы освободить место в ростере для контракта греческого игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Смита
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