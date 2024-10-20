«Милуоки» заинтересован в переподписании Танасиса Адетокумбо

Танасис Адетокумбо может остаться в составе «Бакс».

Форвард пропустит грядущий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия. По информации репортера Кита Смита, клуб проявляет интерес к переподписанию баскетболиста ради его роли в раздевалке.

«Милуоки » ищет возможность для обмена форварда Маржона Боучэмпа, чтобы освободить место в ростере для контракта греческого игрока.