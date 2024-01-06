Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Тофаш», «Бююкчекмедже» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.
«Галатасарай» примет «Тофаш», «Бююкчекмедже» встретится с «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 13.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu»
- Дата проведения
- 6 января, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 6 января, 18.00, «Каршияка Арена»
- Дата проведения
- 6 января, 20.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Положение команд: Анадолу Эфес – 12-2, Фенербахче – 11-3, Каршияка – 10-4, Бешикташ – 10-4, Бурсаспор – 7-7, Тофаш – 7-7, Маниса – 7-7, Петким Спор – 7-7, Бахчешехир – 7-8, Дарушафака – 6-8, Тюрк Телеком – 6-8, Бююкчекмедже – 6-8, Галатасарай – 6-8, Бодрумспор – 4-9, Меркезефенди – 4-10, Самсунспор – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.