Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Тофаш», «Бююкчекмедже» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Галатасарай» примет «Тофаш», «Бююкчекмедже» встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Самсунспор – Бешикташ Дата проведения 6 января, 13.00, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu» Онлайн матча

Бююкчекмедже – Фенербахче Дата проведения 6 января, 20.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 12-2, Фенербахче – 11-3, – 10-4, – 10-4, Бурсаспор – 7-7, – 7-7, Маниса – 7-7, Петким Спор – 7-7, Бахчешехир – 7-8, Дарушафака – 6-8, Тюрк Телеком – 6-8, – 6-8, Галатасарай – 6-8, Бодрумспор – 4-9, Меркезефенди – 4-10, Самсунспор – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.