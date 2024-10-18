Джарред Вандербилт пропустит еще как минимум 2 недели и не сыграет на старте нового сезона НБА
Джарред Вандербилт пока не готов к возвращению в состав.
«Лейкерс» довольны прогрессом форварда, но тот пропустит еще как минимум две недели. Он не сыграет на старте нового сезона НБА.
25-летний форвард «Лейкерс» не выходил на площадку с 1 февраля из-за проблем со стопой.
Вандербилт набирал 5,2 очка, 4,8 подбора и 1,2 перехвата за 20 минут в среднем в 29 матчах прошлого сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
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