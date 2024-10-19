Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Полностью выложились, бились до конца»

Миленко Богичевич доволен игрой «Автодора» в матче с «Енисеем» – 64:52.

«Хочу посвятить эту победу всем, кто верит в нашу команду и в наших парней. Большая благодарность болельщикам, которые понимают сложность нашего положения и, несмотря ни на что, поддерживают нас и сохраняют оптимизм. Мы стараемся именно для вас. Надеюсь, соберемся полным составом как можно скорее.

Сегодня выступили неплохо. Такая победа важна для уверенности. Полностью выложились, бились до конца и заслужили выиграть эту встречу. Будем продолжать в том же духе и приносить больше побед», – сказал главный тренер «Автодора ».