Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Полностью выложились, бились до конца»
Миленко Богичевич доволен игрой «Автодора» в матче с «Енисеем» – 64:52.
«Хочу посвятить эту победу всем, кто верит в нашу команду и в наших парней. Большая благодарность болельщикам, которые понимают сложность нашего положения и, несмотря ни на что, поддерживают нас и сохраняют оптимизм. Мы стараемся именно для вас. Надеюсь, соберемся полным составом как можно скорее.
Сегодня выступили неплохо. Такая победа важна для уверенности. Полностью выложились, бились до конца и заслужили выиграть эту встречу. Будем продолжать в том же духе и приносить больше побед», – сказал главный тренер «Автодора».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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