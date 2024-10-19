Миленко Богичевич: «Автодор» постарается сделать все, чтобы выйти из нынешнего положения»
Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Енисеем».
«Енисей» – хорошая команда. Они неплохо себя показывали на протяжении сезона, а последняя их игра была отличной. Эта команда на равных может противостоять даже клубам из Топ-4. Наши соперники играют цепко, жестко и агрессивно на протяжении всех 40 минут, ведь обладают хорошей ротацией.
Мы уважаем «Енисей». Постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы выйти из положения, в котором сейчас находимся. Наша команда в хорошем настроении, мы не падаем духом, так как знаем о наших сильных сторонах и готовы работать, чтобы исправить ситуацию. Рассчитываю, что мы покажем нашу лучшую игру», – заявил главный тренер «Автодора».
Саратовцы с результатом 2-5 занимают 9-е место в турнирной таблице.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Автодора»
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