Клэй Томпсон о целях на сезон с «Мэверикс»: «Быть в порядке и помогать команде побеждать»
Клэй Томпсон заявил, что ставит на первое место приоритеты «Далласа».
Минувшим летом звездный снайпер перешел из «Уорриорз» в «Мэверикс».
«Моя личная цель – быть в порядке и помогать этой команде побеждать.
Я не думаю о цифрах, наградах или чем-то таком. Я действительно не думаю об этом, особенно после 14 лет в НБА. У меня все это было, мне хватит», – утверждает защитник.
Опубликовал: Валерий Левкин
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