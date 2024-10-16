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Клэй Томпсон о целях на сезон с «Мэверикс»: «Быть в порядке и помогать команде побеждать»

Клэй Томпсон заявил, что ставит на первое место приоритеты «Далласа».

Минувшим летом звездный снайпер перешел из «Уорриорз» в «Мэверикс».

«Моя личная цель – быть в порядке и помогать этой команде побеждать.

Я не думаю о цифрах, наградах или чем-то таком. Я действительно не думаю об этом, особенно после 14 лет в НБА. У меня все это было, мне хватит», – утверждает защитник.

Опубликовал: Валерий Левкин
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