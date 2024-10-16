  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон остается суперзвездой, будущим членом Зала славы, и он играет правильно»
0

Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон остается суперзвездой, будущим членом Зала славы, и он играет правильно»

Джейсон Кидд не переживает из-за игры Клэя Томпсона в предсезонных матчах.

«Клэй остается суперзвездой, будущим членом Зала славы, и он играет правильно.

Клэй работает очень усердно и хочет участвовать в каждой тренировке, даже в своем 14-м сезоне. Для него это новая система, но он ее принял. Его броски, лидерские качества и чемпионский опыт — это то, что нам нужно, и он готов к новому вызову в этом сезоне.

Это предсезонка. Он прокладывает себе путь с новой командой как в защите, так и в нападении. Нужно проявить терпение и продолжать работать», – сказал главный тренер «Далласа».

В двух предсезонных матчах Томпсон в среднем набирал 5 очков, 2 подбора и 2 передачи при 16,7% с игры и 27,3% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Dallas Hoops Journal
предсезонные матчи
logoДаллас
logoДжейсон Кидд
logoНБА
logoКлэй Томпсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нико Харрисон: «Для чемпионства «Далласу» не хватило такого парня, как Клэй Томпсон»
15сегодня, 13:59
Чендлер Парсонс и Лу Уильямс считают «Оклахому» лидером Западной конференции в новом сезоне
2вчера, 15:25
Клэй Томпсон о дебюте за «Даллас»: «Последний раз так нервничал перед первой игрой финала 2015 года»
111 октября, 12:33
Клэй Томпсон: «Рядом с Лукой и Кайри я могу уделять внимание защите, как делал это раньше»
911 октября, 07:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Пола Джорджа ушиб кости
29 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт» в Лас-Вегасе, «Денвер» примет «Оклахому» и другие встречи
31 минуту назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Нефтяник», курское «Динамо» дома проиграло МБА и другие результаты
50 минут назад
Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» обыграл «Гран-Канарию», «Бурк» взял верх над «Тюрк Телекомом» и другие результаты
сегодня, 20:36
Евролига. «Олимпиакос» дома разгромил «Милан», «Баскония» нанесла поражение «Реалу» и другие матчи
8сегодня, 20:32Live
Марк Кьюбан: «С точки зрения конкуренции НБА сейчас лучше, чем когда-либо»
1сегодня, 20:19
НБА изменила политику использования мобильных телефонов и социальных сетей во время матчей
сегодня, 20:02
Ник Нерс о травме Пола Джорджа: «Все проверили, все в порядке»
4сегодня, 19:05
Единая лига ВТБ. «Пари НН» победил «Самару» в волжском дерби, УНИКС обыграл «Астану»
9сегодня, 17:59
Адам Сильвер: «Не думаю, что наша система по определению препятствует повторным чемпионствам»
1сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Шарунас Ясикявичюс о том, что болельщики не дождались конца матча: «Возможно, я бы тоже ушел раньше»
38 минут назад
Велимир Перасович: «Результат не отражает реального положения дел, добились успеха только в последние две минуты»
сегодня, 20:26
Дражен Анзулович: «После матча в Краснодаре вернулись в Самару в час ночи в понедельник, было недостаточно времени на восстановление»
сегодня, 19:34
Сергей Козин: «Самара» имела возможность одним броском выиграть матч, но нам сегодня повезло»
сегодня, 19:28
«Партизан» погасил налоговую задолженность в размере 6 млн евро
сегодня, 19:17
«Портленд» подписал негарантированный контракт с Джеймсом Букнайтом
3сегодня, 18:17
Миленко Богичевич: «Когда наконец соберемся полностью, тогда будем смотреть, что мы можем, а что – нет»
сегодня, 18:11
Василий Карасев: «Могли бы сыграть и лучше, но на данном этапе главное — победа»
сегодня, 18:05
Эрик Споэльстра: «Когда нет большой разницы между командами, становится интереснее»
сегодня, 17:57
Демаркус Казинс назвал Топ-5 центровых: «Эмбиид, Йокич, Адебайо, Дэвис, Вембаньяма»
6сегодня, 17:09