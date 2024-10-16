Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон остается суперзвездой, будущим членом Зала славы, и он играет правильно»
Джейсон Кидд не переживает из-за игры Клэя Томпсона в предсезонных матчах.
«Клэй остается суперзвездой, будущим членом Зала славы, и он играет правильно.
Клэй работает очень усердно и хочет участвовать в каждой тренировке, даже в своем 14-м сезоне. Для него это новая система, но он ее принял. Его броски, лидерские качества и чемпионский опыт — это то, что нам нужно, и он готов к новому вызову в этом сезоне.
Это предсезонка. Он прокладывает себе путь с новой командой как в защите, так и в нападении. Нужно проявить терпение и продолжать работать», – сказал главный тренер «Далласа».
В двух предсезонных матчах Томпсон в среднем набирал 5 очков, 2 подбора и 2 передачи при 16,7% с игры и 27,3% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Dallas Hoops Journal
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