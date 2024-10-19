Андре Драммонд признался, что иногда специально промахивался с целью собрать больше подборов
Андре Драммонд рассказал о ключевом элементе в своей игре.
Баскетболист «Филадельфии» в подкасте экс-игрока НБА Тео Пинсона рассказал о подборах.
Карьерный показатель центрового по подборам за игру – 12,4.
«Подборы выглядят не особо сексуально, но я все равно решил, что хочу стать лучшим подбирающим всех времен.
Я не осознавал, насколько хорош в этом деле, пока не попал в НБА. Обратил внимание на то, что когда наблюдаю за бросками других игроков, то понимаю, куда отскочит мяч. Тогда мне стало ясно, что у меня особый взгляд на, что такое подбор. Что-то из этого дано мне Богом, а что-то – это огромный труд, который я вложил», – заявил Драммонд.
Пинсон уточнил, промахивался ли Драммонд намеренно ради дополнительных подборов. Андре ответил утвердительно.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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