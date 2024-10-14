Андре Драммонд о присоединении к «Филадельфии»: «Тяжело сказать «нет», когда тебя просит лучший центровой НБА»

Андре Драммонд рассказал о выборе места продолжения карьеры.

31-летний центровой присоединился к «Филадельфии» после двух сезонов в «Чикаго».

«Когда лучший центровой в НБА звонит и говорит, что нуждается в тебе, тяжело сказать ему «нет». Говорил со многими командами этим летом, и он был примерно 3-4 человеком, который мне позвонил.

Не ожидал услышать его. Он поделился своими планами, сказал, что нуждается в помощи, чтобы выиграть что-то большее. Он уже получал награду MVP, самого результативного игрока, сделал все.

Теперь ему нужен титул», – поделился Драммонд.

«Отрезки прошлых лет, серии против «Нью-Йорка», мы не можем больше позволить себе подобного. Мы должны оставаться на плаву, когда выставляем второй состав, так что я серьезно занялся рекрутированием», – рассказал Джоэл Эмбиид.

Драммонд уже играл за «Сиксерс» в сезоне-2021/22 и набирал 6,1 очка, 8,8 подбора, 2 передачи и 1,1 перехвата за 18,4 минуты в среднем.