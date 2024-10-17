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Андре Драммонд: «Хочу завершить карьеру в составе «Пистонс»

Андре Драммонд заявил, что намерен завершить карьеру в составе «Детройта».

«Мое пребывание в «Детройте» было историческим. Я там вырос. Я встретил там некоторых из своих лучших друзей. Я построил отношения с фанатской базой и сообществом в Детройте. Я всегда говорил, что хочу закончить карьеру в «Детройте». Когда буду завершать карьеру, хочу закончить в «Детройте», потому что там я начинал, и там я хочу закончить.

Детройт стал для меня домом. У меня до сих пор есть дом в Детройте из-за связи, которую я имею с этим городом. Я приехал туда в 17 лет, и к тому времени, как я уехал, мне было 27-28. Там я стал мужчиной. Я чувствую, что город принял меня, и я принял этот город. Детройт имеет для меня особое значение. Я хочу завершить карьеру в составе «Пистонс». Это всегда было моей целью», – сказал центровой «Филадельфии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
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