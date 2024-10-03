Андре Драммонд: «Я лучший подбирающий в истории баскетбола»

Андре Драммонд считает себя лучшим подбирающим в истории.

«Поэтому я здесь. Я лучший подбирающий в истории баскетбола. Я здесь, чтобы делать только одну работу и просто помочь этой команде.

Я здесь, чтобы быть примером для молодых парней, помочь команде победить, снять нагрузку с Джоэла Эмбиида и помочь молодым парням расти», – сказал центровой «Филадельфии».