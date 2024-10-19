0

Дражен Анзулович: «У «Самары» по-прежнему непростая ситуация с составом»

Дражен Анзулович рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Астаной».

«У нас по-прежнему непростая ситуация с составом: за два дня до матча тренировались только девять человек. И вот как раз за эти дни мы должны понять, кто готов к игре. Нам нужно физически «собрать» команду и подготовить ее тактически.

Нам предстоит очень сложная и очень важная игра. Обращаюсь к болельщикам: поддержите команду! Это важно для команды, она чувствует поддержку. И постарается сделать все, чтобы выиграть», – сказал главный тренер «Самары».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Дражен Анзулович
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoСамара
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Самара» сыграет с «Астаной», «Автодор» примет «Енисей»
сегодня, 04:38
Дражен Анзулович: «После матча в Краснодаре вернулись в Самару в час ночи в понедельник, было недостаточно времени на восстановление»
15 октября, 19:34
Единая лига ВТБ. «Пари НН» победил «Самару» в волжском дерби, УНИКС обыграл «Астану»
1015 октября, 17:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карл-Энтони Таунс: «Узнал об обмене за 4 минуты до твита Шэмса. Тим Коннелли пришел ко мне домой, чтобы сообщить»
19 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» – УГМК, курское «Динамо» встретится с «Никой» и другие матчи
сегодня, 06:46
Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 49 очков на двоих в матче с «Уизардс»
сегодня, 06:36Видео
Бронни Джеймс набрал 17 очков и 4 подбора в последнем предсезонном матче с «Уорриорз»
13сегодня, 06:12Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» выиграл у «Филадельфии», 17 очков Бронни Джеймса не спасли «Лейкерс» от разгрома во встрече с «Голден Стэйт» и другие результаты
34сегодня, 06:03
Кевин Дюрэнт о противостоянии с сыном Леброна в матче НБА: «Черт, вот я старпер»
2сегодня, 05:46Видео
Карл-Энтони Таунс: «Думал, что завершу карьеру игроком «Миннесоты»
сегодня, 05:12
Тренер Крис Брикли: «Бронни намного лучше, чем о нем думают. У него будет долгая карьера в НБА»
4сегодня, 04:52
Единая лига ВТБ. «Самара» сыграет с «Астаной», «Автодор» примет «Енисей»
сегодня, 04:38
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» одолела «Нью-Йорк» и перевела серию в решающий 5-й матч
4сегодня, 04:17
Ко всем новостям
Последние новости
Тайриз Макси получил ушиб пальца в последнем предсезонном матче. Ожидается, что он будет готов к старту сезона
3 минуты назад
Миленко Богичевич: «Автодор» постарается сделать все, чтобы выйти из нынешнего положения»
31 минуту назад
Дрэймонд Грин: «Ожидаю, что завершу карьеру в «Голден Стэйт», но никогда не знаешь, как все может обернуться»
45 минут назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Бешикташ», «Тюрк Телеком» примет «Яловаспор»
56 минут назад
Одноклубник Майка Бибби в «Нью-Йорке» воровал у него деньги
5вчера, 21:30
Букмекеры договорились с НБА не принимать ставки «меньше» на игроков на двусторонних и 10-дневных контрактах
вчера, 20:35
Адриатическая лига. «Игокеа» победила «Цедевиту-Олимпию», ФМП обыграл «Цибону»
вчера, 20:20
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» уступил «Гравлин-Дюнкерку»
вчера, 20:20
И Джей Лидделл подпишет двустороннее соглашение с «Чикаго»
вчера, 20:18
Эрни Джонсон победил в шуточном опросе игроков по поводу выбора представителя для переговоров по контракту из ведущих «Inside the NBA»
вчера, 17:56Видео