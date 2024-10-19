Дражен Анзулович: «У «Самары» по-прежнему непростая ситуация с составом»
Дражен Анзулович рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Астаной».
«У нас по-прежнему непростая ситуация с составом: за два дня до матча тренировались только девять человек. И вот как раз за эти дни мы должны понять, кто готов к игре. Нам нужно физически «собрать» команду и подготовить ее тактически.
Нам предстоит очень сложная и очень важная игра. Обращаюсь к болельщикам: поддержите команду! Это важно для команды, она чувствует поддержку. И постарается сделать все, чтобы выиграть», – сказал главный тренер «Самары».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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