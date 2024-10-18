«Даллас» отчислил Эй Джей Лоусона, его место может занять Джейзиэн Гортман
«Мэверикс» расстались с Эй Джей Лоусоном.
«Мэверикс» подписали с защитником двусторонний контракт после расторжения негарантированного соглашения на 4 года. Теперь стороны расстались окончательно.
Также команда сообщила об отчислении форварда Эмануэла Миллера и центрового Джамэриона Шарпа.
Место Лоусона на двустороннем контракте может занять разыгрывающий Джейзиэн Гортман (21 год, 188 см). Защитник в данный момент находится в команде на негарантированном контракте.
Гортман провел прошлый сезон в G-лиге, набирая 8 очков, 2,4 подбора и 3,1 передачи в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Макмэна
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости