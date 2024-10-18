«Даллас» отчислил Эй Джей Лоусона, его место может занять Джейзиэн Гортман

«Мэверикс» расстались с Эй Джей Лоусоном.

«Мэверикс» подписали с защитником двусторонний контракт после расторжения негарантированного соглашения на 4 года. Теперь стороны расстались окончательно.

Также команда сообщила об отчислении форварда Эмануэла Миллера и центрового Джамэриона Шарпа.

Место Лоусона на двустороннем контракте может занять разыгрывающий Джейзиэн Гортман (21 год, 188 см). Защитник в данный момент находится в команде на негарантированном контракте.

Гортман провел прошлый сезон в G-лиге, набирая 8 очков, 2,4 подбора и 3,1 передачи в среднем.