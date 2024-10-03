Дрэймонд Грин: «Джонатан Куминга – третий номер. Четвертый требует определенного набора навыков»

Дрэймонд Грин высказал мнение по поводу Джонатана Куминги.

«Думаю, что он третий номер. Всегда так считал. Четвертый требует определенного набора навыков. Знание и понимание позиции. Люди часто рассматривают «четверку» не как настоящую позицию. Думают, что можно просто перевести игрока на нее. Но необходимо знать, как действовать на этом месте. Никогда не говорят, что любой может стать разыгрывающим. Здесь та же самая ситуация.

Нужны навыки, знание и понимание. У Куминги никогда этого не было. Может ли он адаптироваться и научиться? Не знаю.

Поэтому команды год за годом проигрывают нам. Они полагают: «Этот парень габаритами похож на Дрэймонда . Значит он может играть против него». А он не может. Не потому что я такой хороший баскетболист. Просто я знаю, как играть на этой позиции», – заключил форвард «Уорриорз».