Стив Керр рассматривает Джонатана Кумингу как тяжелого форварда
Стив Керр не согласен с Джонатаном Кумингой по поводу его игровой позиции.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что рассматривает Кумингу как тяжелого форварда, а не как легкого форварда в традиционном смысле.
«Грин на позиции четвертого номера рядом с небросающим пятым, таким как Трэйс Джексон-Дэвис или Кевон Луни, слишком сильно забивает площадку и фактически исключает Кумингу из стартового состава, если только Керр не поставит Грина на позицию центрового», – пишет The Athletic.
Ранее Грин заявил, что Куминга не обладает навыками, знанием и пониманием, необходимыми для того, чтобы играть на позиции тяжелого форварда, поэтому является третьим номером.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости