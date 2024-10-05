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Стив Керр рассматривает Джонатана Кумингу как тяжелого форварда

Стив Керр не согласен с Джонатаном Кумингой по поводу его игровой позиции.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что рассматривает Кумингу как тяжелого форварда, а не как легкого форварда в традиционном смысле.

«Грин на позиции четвертого номера рядом с небросающим пятым, таким как Трэйс Джексон-Дэвис или Кевон Луни, слишком сильно забивает площадку и фактически исключает Кумингу из стартового состава, если только Керр не поставит Грина на позицию центрового», – пишет The Athletic.

Ранее Грин заявил, что Куминга не обладает навыками, знанием и пониманием, необходимыми для того, чтобы играть на позиции тяжелого форварда, поэтому является третьим номером.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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