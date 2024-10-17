«Разыскивается КЭТ». Маскот «Чикаго» подколол «Миннесоту» перед матчем
«Чикаго» и «Миннесота» встретились в предсезонной игре.
Во время разминки маскот хозяев Benny the Bull вышел на площадку с объявлением «Разыскивается КЭТ». Форвард Карл-Энтони Таунс покинул «Тимбервулвз» в результате обмена с «Нью-Йорком».
В игре за «Миннесоту» дебютировал Джулиус Рэндл, оказавшийся в команде в результате этой сделки.
«Буллз» одержали вторую победу в предсезонных матчах и идут с результатом 2-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BALLING HQ в сети X
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