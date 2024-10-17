«Разыскивается КЭТ». Маскот «Чикаго» подколол «Миннесоту» перед матчем

«Чикаго» и «Миннесота» встретились в предсезонной игре.

Во время разминки маскот хозяев Benny the Bull вышел на площадку с объявлением «Разыскивается КЭТ». Форвард Карл-Энтони Таунс покинул «Тимбервулвз» в результате обмена с «Нью-Йорком ».

В игре за «Миннесоту» дебютировал Джулиус Рэндл, оказавшийся в команде в результате этой сделки.

«Буллз» одержали вторую победу в предсезонных матчах и идут с результатом 2-2.