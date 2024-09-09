Бен Симмонс получил разрешение играть в формате 5 на 5

Бен Симмонс успешно восстанавливается после операции на спине

Защитник «Бруклина » получил разрешение врачей играть в формате 5 на 5.

Австралиец, который перенес операцию в марте, должен полностью восстановиться к тренировочному лагерю «Нетс».

Отмечается, что новый главный тренер команды Жорди Фернандес в межсезонье навещал Симмонса во Флориде.