Бен Симмонс получил разрешение играть в формате 5 на 5
Бен Симмонс успешно восстанавливается после операции на спине
Защитник «Бруклина» получил разрешение врачей играть в формате 5 на 5.
Австралиец, который перенес операцию в марте, должен полностью восстановиться к тренировочному лагерю «Нетс».
Отмечается, что новый главный тренер команды Жорди Фернандес в межсезонье навещал Симмонса во Флориде.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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