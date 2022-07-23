Арон Бэйнс может продолжить карьеру в Австралии

Австралийский центровой (35 лет, 208 см) попал в сферу интересов клуба «Брисбен Буллетс».

Бэйнс получил серьезную травму спинного мозга во время Олимпийских игр в Токио летом прошлого года. Игрок провел два месяца в больницах Токио и Брисбена, где снова учился ходить. В январе австралиец вернулся в баскетбол и возобновил тренировки.

На счету Бэйнса девять сезонов НБА за пять команд. В 2014-м он стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио».

Недавно Бэйнс побывал на просмотре для команд НБА в Лас-Вегасе.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить