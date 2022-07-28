Арон Бэйнс подписал контракт с «Брисбеном», год назад его парализовало

Австралийский центровой (35 лет, 208 см) продолжит карьеру в «Брисбен Буллетс», сообщил агент игрока Дэниел Молдован.

Контракт предусматривает опцию выхода, если Бэйнс получит предложение из НБА. Недавно он побывал на просмотре для команд лиги в Лас-Вегасе.

Арон получил серьезную травму спинного мозга во время Олимпийских игр в Токио летом прошлого года. Он провел два месяца в больницах Токио и Брисбена, где снова учился ходить. В январе центровой вернулся в баскетбол и возобновил тренировки.

На счету Бэйнса девять сезонов НБА за пять команд. В 2014-м он стал чемпионом в составе .

Австралиец поскользнулся в туалете во время Олимпиады – его парализовало на 10 дней. На восстановление понадобилось полгода