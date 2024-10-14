Лонзо Болл примет участие в матче против «Миннесоты» в среду

Лонзо Болл возвращается на баскетбольную площадку.

Защитник не играл с января 2022 года. По сообщению Шэмса Чарании, Болл примет участие в предсезонном матче против «Миннесоты» в среду (по местному времени).

Болл воспользовался опцией в контракте и проведет последний сезон по текущему соглашению с «Чикаго». Защитник заработает 21 миллион за этот год.