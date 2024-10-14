Лонзо Болл примет участие в матче против «Миннесоты» в среду
Лонзо Болл возвращается на баскетбольную площадку.
Защитник не играл с января 2022 года. По сообщению Шэмса Чарании, Болл примет участие в предсезонном матче против «Миннесоты» в среду (по местному времени).
Болл воспользовался опцией в контракте и проведет последний сезон по текущему соглашению с «Чикаго». Защитник заработает 21 миллион за этот год.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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