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Лонзо Болл примет участие в матче против «Миннесоты» в среду

Лонзо Болл возвращается на баскетбольную площадку.

Защитник не играл с января 2022 года. По сообщению Шэмса Чарании, Болл примет участие в предсезонном матче против «Миннесоты» в среду (по местному времени).

Болл воспользовался опцией в контракте и проведет последний сезон по текущему соглашению с «Чикаго». Защитник заработает 21 миллион за этот год.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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Шэмс Чарания
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