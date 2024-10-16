Лонзо Болл: «Буллс» могли отодвинуть меня в сторону и пойти дальше. Вместо этого они были со мной»
Лонзо Болл поблагодарил «Буллс» за поддержку во время процесса восстановления.
«Испытываю к «Буллс» исключительно любовь и уважение. Они могли просто отодвинуть меня в сторону и пойти дальше. Вместо этого они были со мной на протяжении всего пути и обеспечили мне наилучшее лечение, наилучшую помощь, которую я мог получить.
Вся эта тяжелая работа, не только моя, но всего клуба, окупилась тем, что сегодня я вернулся на площадку», – сказал разыгрывающий «Чикаго».
Болл, не игравший с января 2022 года из-за нескольких операций на колене, примет участие в предсезонном матче против «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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