Лонзо Болл: «Буллс» могли отодвинуть меня в сторону и пойти дальше. Вместо этого они были со мной»

Лонзо Болл поблагодарил «Буллс» за поддержку во время процесса восстановления.

«Испытываю к «Буллс» исключительно любовь и уважение. Они могли просто отодвинуть меня в сторону и пойти дальше. Вместо этого они были со мной на протяжении всего пути и обеспечили мне наилучшее лечение, наилучшую помощь, которую я мог получить.

Вся эта тяжелая работа, не только моя, но всего клуба, окупилась тем, что сегодня я вернулся на площадку», – сказал разыгрывающий «Чикаго ».

Болл , не игравший с января 2022 года из-за нескольких операций на колене, примет участие в предсезонном матче против «Миннесоты».