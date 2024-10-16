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Евгений Пашутин: «Енисей» навязал нам физическую борьбу»

Евгений Пашутин назвал причины поражения «Пармы» от «Енисея» – 61:89.

«Ожидали такой матч, «Енисей» навязал нам физическую борьбу. У них получилось выбить нас из привычного ритма. Не двигали активно мяч в первой и второй четверти, тем самым дав возможность сопернику хорошо защищаться. Они останавливали наших центровых двумя-тремя игроками, выиграли подбор, вынудив нас совершить 16 потерь.

Плохо играли в защите, пропустив 89 очков, это вторая игра у нас, когда мы недостаточно жестко играем в защите, совершали очень много элементарных ошибок, которые исправили в последнее время. Знали, что Сэндерс и Герасимов будут играть в проходах, но не смогли их остановить.

Для нас это болезненное поражение, но сейчас нужно сделать работу над ошибками и готовиться к следующему матчу. Мы, как и «Енисей» играли агрессивно в защите, но пробили всего 6 штрафных, в отличии от 17 соперника, была очень плотная борьба под кольцом и забросить из-под него было практически невозможно. Но, несмотря на такую агрессивную игру от «Енисея», мы должны лучше играть в защите, пропуская максимум 70-75 очков», – сказал главный тренер «Пармы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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