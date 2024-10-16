0

Тимофей Якушин о матче с «Енисеем»: «Соперник очень быстро и агрессивно действует в атаке»

Тимофей Якушин оценил расклад сил перед матчем с «Енисеем».

«В игре против «Уралмаша» мы показали солидную командную защиту и хорошее организованное нападение, это помогло нам выиграть. Считаю, что можем прибавить во всех этих аспектах и стать еще сильнее.

В предстоящей встрече с «Енисеем» важно сохранять этот настрой на игру, так как соперник очень быстро и агрессивно действует в атаке, а также хорошо и цепко борется в защите. Ожидаю от матча настоящую мужскую борьбу характеров, мы должны показать свою лучшую игру, чтобы добиться победы.

У нас было время подготовиться к «Енисею». Разобрали соперника, комбинации, сегодня провели хорошую тренировку на арене в Красноярске. Считаю, что мы готовы к борьбе», – сказал защитник «Пармы».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
Тимофей Якушин
logoПарма
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Парма», «Локомотив-Кубань» против «Уралмаша»
1сегодня, 05:28
Андрей Кириленко: «Алекса Аврамович – великолепное приобретение для нашего чемпионата»
20 сентября, 17:38
Возвращается Лига ВТБ. 12 команд – 12 историй чемпионата-2024/25
20 сентября, 17:34Трибуна
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Панатинаикос» подал протест на судейское решение в паузе проигранного матча Евролиги с «Парижем»
9 минут назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Парма», «Локомотив-Кубань» против «Уралмаша»
1сегодня, 05:28
Скотти Барнс и Грэйди Дик набрали 53 очка на двоих в победной предсезонной игре с «Бостоном»
2сегодня, 05:14Видео
Домантас Сабонис набрал 29 очков, 16 подборов и 8 передач в предсезонном матче с «Ютой»
1сегодня, 04:59Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» в Лас-Вегасе, «Оклахома» крупно обыграла «Денвер» и другие результаты
6сегодня, 04:25
«Мемфис» заключил со Скотти Пиппеном-младшим полноценный контракт
4сегодня, 04:15
Евролига. «Париж» одержал первую победу в лиге, обыграв «Панатинаикос», «Баскония» нанесла поражение «Реалу» и другие результаты
25вчера, 21:31
Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон остается суперзвездой, будущим членом Зала славы, и он играет правильно»
6вчера, 21:28
У Пола Джорджа ушиб кости
2вчера, 21:10
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Нефтяник», курское «Динамо» дома проиграло МБА и другие результаты
вчера, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
Джимми Батлер и Крис Пол устроили словесную перепалку в предсезонном матче
1 минуту назадВидео
Лэндри Шэмет травмировал руку в предсезонном матче с «Хорнетс»
19 минут назад
Вембаньяма совершил перехват, а затем исполнил навес под аллей-уп на Сохана
43 минуты назадВидео
Андрей Ведищев о матче с «Уралмашем»: «Для победы надо больше думать на площадке, не совершать поспешных действий»
сегодня, 05:37
Совет НФЛ утвердил приобретение владельцем «Пистонс» Томом Горсом доли в «Лос-Анджелес Чарджерс»
сегодня, 04:53
Д’Анджело Расселл отпраздновал 3-очковый через Стефа Карри танцем шимми. Лидер «Уорриорз» ответил аналогичным образом
сегодня, 04:43Видео
Шарунас Ясикявичюс о том, что болельщики не дождались конца матча: «Возможно, я бы тоже ушел раньше»
1вчера, 21:01
Велимир Перасович: «Результат не отражает реального положения дел, добились успеха только в последние две минуты»
1вчера, 20:26
Дражен Анзулович: «После матча в Краснодаре вернулись в Самару в час ночи в понедельник, было недостаточно времени на восстановление»
вчера, 19:34
Сергей Козин: «Самара» имела возможность одним броском выиграть матч, но нам сегодня повезло»
вчера, 19:28