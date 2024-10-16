Тимофей Якушин о матче с «Енисеем»: «Соперник очень быстро и агрессивно действует в атаке»

Тимофей Якушин оценил расклад сил перед матчем с «Енисеем».

«В игре против «Уралмаша» мы показали солидную командную защиту и хорошее организованное нападение, это помогло нам выиграть. Считаю, что можем прибавить во всех этих аспектах и стать еще сильнее.

В предстоящей встрече с «Енисеем» важно сохранять этот настрой на игру, так как соперник очень быстро и агрессивно действует в атаке, а также хорошо и цепко борется в защите. Ожидаю от матча настоящую мужскую борьбу характеров, мы должны показать свою лучшую игру, чтобы добиться победы.

У нас было время подготовиться к «Енисею». Разобрали соперника, комбинации, сегодня провели хорошую тренировку на арене в Красноярске. Считаю, что мы готовы к борьбе», – сказал защитник «Пармы».