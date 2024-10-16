Стэн Ван Ганди: «Не понимаю, что происходит в «Майами». Сейчас это снова команда уровня плей-ин»

Стэн Ван Ганди раскритиковал руководство «Хит».

Отработавший много лет в НБА специалист считает, что «Майами » не может правильно расставить приоритеты.

«Я не понимаю, что происходит в «Майами». Это команда, которая должна побеждать здесь и сейчас, и я это уважаю, но они не собирают у себя состав, который имел бы реальный шанс. Мне кажется, что они были убаюканы ложным чувством безопасности после выхода в финал два года назад. Да, это был отличный поход, но не сказать, чтобы у них была потрясающая команда, что они провели потрясающий сезон в целом.

У «Хит» сейчас не самый лучший состав. Как по мне, сейчас это снова команда уровня плей-ин», – считает известный тренер.