Велимир Перасович: «Результат не отражает реального положения дел, добились успеха только в последние две минуты»

Велимир Перасович заявил, что счет 97:81 не отражает реальной игры с «Астаной».

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. Тяжелая игра, сложный матч против команды, которая сегодня показала отличный баскетбол. Результат не отражает реального положения дел, потому что мы добились такого успеха только в последние две минуты. Нам пришлось очень постараться, чтобы одержать победу.

Игра состоит из четырех четвертей, поэтому если вы хотите анализировать лишь три из них, то идете не по тому пути. Нельзя обыграть соперника в первой 10-минутке и тем самым решить исход игры. Да, иногда такое случается. Но повторюсь, что сегодня «Астана » показывала отличную игру.

Они очень хорошо действовали в обороне за исключением последней четверти, когда УНИКС смог переломить ход встречи. Однако до этого наши соперники играли очень жестко и умно. Также казахстанцы набрали несколько трудных очков, играя один на один. И только в последней четверти, когда наша команда по-другому действовала в защите, мы смогли остановить их, что и стало ключевым моментом.

Тем не менее, я хотел бы говорить с уважением обо всех командах, потому что все клубы в Единой Лиги ВТБ являются сильными соперниками», – сказал главный тренер УНИКСа .