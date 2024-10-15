«Партизан» погасил налоговую задолженность в размере 6 млн евро

«Партизан» рассчитался с долгами.

Сербский клуб накопил долги на общую сумму около 6 миллионов евро, которые были официально погашены в день матча 3-го раунда Евролиги против «Баварии».

Об этом объявил президент клуба Остоя Мияйлович.

«Сегодня важный день для «Партизана». Заплатив 702 миллиона динаров (примерно 6 миллионов евро), клуб погасил всю свою налоговую задолженность государству. Проблема, с которой «Партизан» боролся более 20 лет, теперь позади. Я горжусь всей нашей администрацией и всеми, кто внес свой вклад в этот процесс. Мы безмерно благодарны Республике Сербии, особенно налоговой администрации, за их сотрудничество и понимание на протяжении всего этого процесса», – написал Мияйлович.

С сентября 2023 года клуб выплатил в общей сложности около 13 миллионов евро налоговых обязательств.

Бюджет «Партизана» на сезон-2024/25 установлен на рекордном уровне в 23 миллиона евро, что превышает прошлогодний бюджет в 20 миллионов. В это межсезонье «Партизан » приобрел 14 новых игроков, из предыдущего состава остался только Балша Копривица.