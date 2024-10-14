Дуэйн Вашингтон-младший вернулся в «Партизан» после участия в крупном обмене в НБА

«Партизан» переподписал Дуэйна Вашингтона-младшего.

Защитник (24 года, 191 см) сыграл за «Хорнетс» в двух предсезонных матчах после участия в обмене Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк ». «Хорнетс» получили от «Никс» деньги, чтобы компенсировать его зарплату в размере 2,2 млн долларов за этот сезон. 2-й и 3-й годы контракта не были гарантированы.

Вашингтон присоединился к сербскому клубу в Мадриде, но не принял участия в проигранном матче с «Реалом » (86:93). Защитник сможет помочь команде в Евролиге в дальнейшем.

«Партизан » начал сезон европейского турнира с двух поражений.