Генеральные менеджеры НБА считают Рида Шеппарда лучшим новичком

Генеральные менеджеры НБА назвали лучшего новичка сезона-2024/25.

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров клубов. Половина функционеров назвали защитника «Хьюстона » Рида Шеппарда лучшим новичком предстоящего сезона.

Кто получит награду «Новичок года» в сезоне-2024/25?

1. Рид Шеппард, «Хьюстон» – 50%

2. Зак Иди, «Мемфис» – 30%

3. Стефон Касл, «Сан-Антонио» – 13%

Также получили голоса: Рон Холланд II («Детройт»), Алекс Сарр («Вашингтон»).

В прошлом году: Виктор Вембаньяма – 50%

Какой новичок будет лучшим игроком за пять лет?

1. Рид Шеппард, «Хьюстон» – 43%

2. Стефон Касл, «Сан-Антонио» – 17%

3. Заккари Рисаше , «Атланта» – 13%

4-5. Баб Кэррингтон, «Вашингтон» – 7%

4-5. Алекс Сарр, «Вашингтон» – 7%

Также получили голоса: Матас Бузелис, Донован Клинган, Рон Холланд II, Далтон Кнехт.

В прошлом году: Виктор Вембаньяма – 90%

Пять лет назад: Зайон Уильямсон – 70%