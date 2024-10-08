0

Генеральные менеджеры НБА считают Рида Шеппарда лучшим новичком

Генеральные менеджеры НБА назвали лучшего новичка сезона-2024/25.

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров клубов. Половина функционеров назвали защитника «Хьюстона» Рида Шеппарда лучшим новичком предстоящего сезона.

Кто получит награду «Новичок года» в сезоне-2024/25?

1. Рид Шеппард, «Хьюстон» – 50%

2. Зак Иди, «Мемфис» – 30%

3. Стефон Касл, «Сан-Антонио» – 13%

Также получили голоса: Рон Холланд II («Детройт»), Алекс Сарр («Вашингтон»).

В прошлом году: Виктор Вембаньяма – 50%

Какой новичок будет лучшим игроком за пять лет?

1. Рид Шеппард, «Хьюстон» – 43%

2. Стефон Касл, «Сан-Антонио» – 17%

3. Заккари Рисаше, «Атланта» – 13%

4-5. Баб Кэррингтон, «Вашингтон» – 7%

4-5. Алекс Сарр, «Вашингтон» – 7%

Также получили голоса: Матас Бузелис, Донован Клинган, Рон Холланд II, Далтон Кнехт.

В прошлом году: Виктор Вембаньяма – 90%

Пять лет назад: Зайон Уильямсон – 70%

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
logoХьюстон
logoНБА
logoЗаккари Рисаше
logoЗак Иди
logoАлександр Сарр
logoРид Шеппард
logoСтефон Касл
logoРон Холланд
logoКарлтон Кэррингтон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форма Бронни Джеймса с дебютного матча за «Лейкерс» была продана за 38,4 тысячи долларов
313 сентября, 21:10
Амен Томпсон о Риде Шеппарде: «Уравновешенный парень с броском Стефа Карри. Очень впечатлен»
112 сентября, 10:35
Генеральные менеджеры НБА предпочитали Деандре Эйтона и Джарена Джексона Луке Дончичу в пятилетнем прогнозе в сезоне-2018/19
1127 августа, 07:24
Рид Шеппард, Зак Иди, Донован Клинган – основные претенденты на звание лучшего новичка по прогнозу ESPN
722 августа, 08:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Вулвз» – «Ульм», «Бешикташ» сыграет с тель-авивским «Хапоэлем» и другие матчи
11 минут назадLive
40 процентов генеральных менеджеров НБА доверили бы решающий бросок Стефену Карри
12 минут назад
Генеральные менеджеры НБА выбрали лучших игроков на каждой позиции
135 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил московское «Динамо»
147 минут назад
Майкл Купер: «У Чемберлена был только фингер-ролл, в то время как у Шака был данк»
1сегодня, 15:34
Иман Шамперт об идее объединения Леброна Джеймса и Стефена Карри: «Это читерство»
4сегодня, 14:33
Эрик Гордон: «Хотел получить шанс на победу в чемпионате, и «Филадельфия» показалась мне подходящей командой»
2сегодня, 13:48
Хидо Тюркоглу переизбран на пост президента Федерации баскетбола Турции
сегодня, 13:38
Кайл Кузма: «В НБА могут обменять любого, кроме Виктора Вембаньямы»
23сегодня, 13:29
Джош Смит: «Харден должен был стать MVP в 2015 году»
16сегодня, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Хавьер Паскуаль накануне матча против «Пари НН»: «Постараемся вернуться на победный путь»
сегодня, 15:03
Кентавиус Колдуэлл-Поуп о переходе в «Орландо»: «Выбираю команду, где я лучше всего вписываюсь»
1сегодня, 14:59
Джа Морэнт: «Я в порядке. Это предсезонка»
сегодня, 14:22
Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Жена хочет, чтобы я играл 20 лет»
3сегодня, 14:00
Карл-Энтони Таунс: «Миннесота заслуживает чемпионства»
1сегодня, 13:18
Тим Хардуэй: «Я видел, как Крис Маллин реализовал сто трехочковых подряд»
3сегодня, 12:47
Джейсон Тейтум: «Работа над броском и повышение эффективности трехочковых были на первом месте в межсезонье»
сегодня, 12:30
Майкл Купер: «Кобе Брайант был достаточно хорош, чтобы стать «Мистером замком»
сегодня, 11:59
Пи Джей Вашингтон должен вернуться в состав «Далласа» в ближайшее время
сегодня, 10:59
Скотти Барнс вернулся в расположение «Рэпторс» и возобновил тренировки с командой
сегодня, 10:11