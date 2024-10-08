Генеральные менеджеры НБА считают Рида Шеппарда лучшим новичком
НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров клубов. Половина функционеров назвали защитника «Хьюстона» Рида Шеппарда лучшим новичком предстоящего сезона.
Кто получит награду «Новичок года» в сезоне-2024/25?
1. Рид Шеппард, «Хьюстон» – 50%
2. Зак Иди, «Мемфис» – 30%
3. Стефон Касл, «Сан-Антонио» – 13%
Также получили голоса: Рон Холланд II («Детройт»), Алекс Сарр («Вашингтон»).
В прошлом году: Виктор Вембаньяма – 50%
Какой новичок будет лучшим игроком за пять лет?
1. Рид Шеппард, «Хьюстон» – 43%
2. Стефон Касл, «Сан-Антонио» – 17%
3. Заккари Рисаше, «Атланта» – 13%
4-5. Баб Кэррингтон, «Вашингтон» – 7%
4-5. Алекс Сарр, «Вашингтон» – 7%
Также получили голоса: Матас Бузелис, Донован Клинган, Рон Холланд II, Далтон Кнехт.
В прошлом году: Виктор Вембаньяма – 90%
Пять лет назад: Зайон Уильямсон – 70%
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