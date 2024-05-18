Раул Нето и Марселиньо Уэртас – в предварительном составе сборной Бразилии

Сборная Бразилии объявила предварительный состав на олимпийскую квалификацию.

В предварительный состав сборной Бразилии вошли 17 игроков:

(«Тенерифе»), («Фенербахче»), Яго дос Сантос («Црвена Звезда»), Элинью Корацца («Коринтианс»), Алексей Борхес («Крайльсхайм»), Жорже де Паула («Ульм»), Диди Лозада («Фламенго»), Витор Бените («Паленсия»), Леонардо Мейндл («Алварк Токио»), Ги Деодато («Фламенго»), Габриэль Чжао («Фламенго»), Бруно Кабокло («Партизан»), Ги Сантос («Голден Стэйт»), Тим Соарес («Нагоя»), Лукас Диас («Сесси Франко»), Жоау Марсело (без клуба), Кристиано Фелисио («Гранада»).

Отборочные турниры к к Олимпиаде-2024 в Париже пройдут со 2 по 7 июля. Бразильцы попали в группу B отборочного турнира в Риге вместе с Камеруном и Черногорией.