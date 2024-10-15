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«Как ты тренируешься, так и играешь». Джей Би Бикерстафф запретил игрокам носить толстовки во время тренировок

Джей Би Бикерстафф установил дресс-код для тренировок.

Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф планирует создать новую культуру в команде и запретил игрокам надевать толстовки на тренировках.

«Это последний осколок олдскульного менталитета. В детстве отец запрещал мне надевать что-либо на голову во время игры. Запрещал надевать украшения. Как ты тренируешься, так и играешь», – сказал главный тренер «Детройта».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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