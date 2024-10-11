Чонси Биллапс в Зале славы баскетбола – это дань уходящему профессионализму звезд НБА

Чемпионский характер.

Биллапс не атлет, не рекордсмен, не революционер. В Зале славы MVP финала 2004 года и 5-кратный олл-стар в назидание следующим поколениям. Как пример, как один из последних экземпляров баскетболиста, занесенный в Красную Книгу. Разыгрывающий, среди обязательных качеств которого – не только видение площадки, характер лидера, хирургическое понимание того, когда отдавать передачу, а когда самому резать по-живому, но и терпение.

«Когда «Бостон» выбрал меня под 3-м номером, я думал, что все будет идеально. Сейчас всем ясно, что это было не так. Но вот что я хочу сказать: в этом не было ничьей вины, ни вины Рика Питино, ни моей. В то время я просто не был готов стать тем самым парнем. Мне потребовалось время. Я из поколения игроков-духовок, а не игроков-микроволновок, в котором мы существуем сейчас.

Я должен был принять все как есть. Дать немного настояться своим навыкам и приобрести новые. Я должен был пройти через все сложности, сохраняя спокойствие и терпение. И знаете что? Из всех моих преимуществ – это было главным. Я всегда верил – чтобы стать великим лидером, прежде нужно быть великим последователем», – признается Биллапс.

И сейчас, окидывая взглядом карьеру Чонси, кто скажет, что он не стал лидером?

«Бостон» – не благословение, «баст» – не приговор

Чемпионский титул-2004, MVP финала-2004, трижды в сборной лучших игроков по итогам сезона, золото чемпионата мира-2010 и, наконец, почетная награда за спортивное поведение и профессионализм, полученная Биллапсом в 2009-м. И именно последний титул Чонси является самым важным и определяющим в его карьере. В его случае без этого самого профессионализма, приверженности спортивным идеалам и готовности учиться не было бы всего другого. На каждом этапе Биллапс находил возможность усваивать уроки и извлекать возможности.

Его пять раз меняли. Он играл за самых разных тренеров – от незадачливого Рика Питино и инновационного Майка Д’Антони до непредсказуемого Джорджа Карла и строгого Лэрри Брауна. Он играл со всеми – от сумбурного Антуана Уокера и эмоционального Кевина Гарнетта до себялюбивого Кармело Энтони и взбалмошного Шиди Уоллеса. Биллапс играл за все типы команд: талантливые в стадии перестройки, аутсайдеры, контендеры, старики, идущие ва-банк – выбирайте на любой вкус. И в каждой ситуации, Чонси умудрялся найти общий язык с любым игроком, любым тренером, любой системой.

Уже на драфте Биллапс оказался не надеждой на будущее, не игроком ближайшей перспективы и не тем, кого планируют неторопливо развивать, а чем-то вроде утешительного приза. «Селтикс», несмотря на рекордные 36,3% шансов выбрать первыми – читай, Тима Данкана и гарантированные титулы – по итогам лотереи пролетели мимо и вынуждены были довольствоваться 3-м (Биллапс) и 6-м (Рон Мерсер) выборами.

«Назвать результаты лотереи разочаровывающими было бы «преуменьшением века». 1-й пик и Тим Данкан – это то, на что я рассчитывал, соглашаясь на должность главного тренера «Селтикс»», – признавался позже Рик Питино.

Добившийся серьезных успехов с Кентукки в NCAA, тренер решил обставить дебют в НБА привычным образом и стал требовать от игроков «Селтикс» играть в темповый, безоглядный баскетбол с защитным прессингом по всей площадке.

«Играя под руководством такого человека, как Питино, ты всегда оказываешься под большим давлением. Это сумасшедший, энергозатратный стиль игры, который может сыграть злую шутку на длинной дистанции чемпионата НБА, – вспоминает Биллапс. – Его видение баскетбола было интересным, но в тех условиях оно не помогало. Ни команде, ни мне. Такая интенсивность не дала мне возможности по-настоящему успокоиться и прислушаться к себе, к игре и к происходящему. В «Бостоне» у меня попросту не было такой возможности».

Тактичность Чонси не просто демонстрация правил хорошего тона. Питино и Биллапс – оба оказались в сложной ситуации, когда на них возлагались большие надежды вследствие их успешной репутации на студенческом уровне. Тренерский почерк Питино считался радикальным, но революционным, Биллапс был одним из лучших игроков в истории университета Колорадо. Но ничего из этого не перешло в НБА.

«Я не был лучшим игроком на площадке, не был самым крупным на своей позиции, не был самым сильным. Я перешел из школы в колледж, где смог доминировать с первого курса. Вот и все мои достижения на тот момент. В НБА я оказался у подножия огромной горы. У меня не было понимания когда пасовать, а когда бросать. Иногда я задавал сам себе вопрос – а ты уверен, что умеешь играть?», – откровенничает Биллапс.

Терпение «Селтикс» иссякло быстрее, чем Биллапс успел сказать «бостонский кремовый пирог». Разыгрывающий отбегал за команду, выбравшую его на драфте в топ-3, 51 (!) матч, заканчивал свой дебютный сезон он уже в «Торонто». После обмена 15-летний Ричард Питино, сын Рика, не разговаривал с отцом в течение двух недель; Биллапс был его любимым игроком.

Задержись Чонси в Канаде хотя бы на годик и, возможно, взаимодействие с новичком Винсом Картером (а также с Ти-Маком, Чарльзом Оукли, Дагом Кристи, Кевином Уиллисом – это была интересная команда в локаутном сезоне, не хватало как раз разыгрывающего) подстегнуло бы развитие его карьеры. Но «Рэпторс» видели прогресс иначе и воткнули Биллапса в трехсторонний трейд, по итогам которого он оказался в родном Денвере.

«Мы взяли Чонси на позицию второго номера. Честно говоря, у него даже не было возможности поиграть на своей профильной позиции. Это было время хаотичных поисков. Руководство требовало результат, но у команды объективно не было ресурсов. Очень многое из того, что мы тогда делали, было спонтанным», – вспоминает смутные времена тогдашний тренер «Наггетс» Майк Д’Антони.

К началу 2000-го выбранные на одном драфте с Биллапсом Данкан и Макгрейди были «звездами новой волны», Кит Ван Хорн обосновался в стартовой пятерке «Нью-Джерси», у Антонио Дэниелса был чемпионский перстень. Чонси встречал миллениум в списке травмированных «Орландо Мэджик», за которых разыгрывающий не сыграл ни одной игры, а журналисты все чаще применяли в его отношении емкий термин – «баст».

Предлагая Биллапсу 2-летний контракт, «Миннесота» не скрывала, что берет его про запас и не питает особых иллюзий. Это была самая большая услуга из тех, что «Тимбервулвз» оказали будущему члену Зала славы. Северянам не нужно было, чтобы Чонси был их звездой. Основным разыгрывающим команды был ветеран Террелл Брэндон, который исправно создавал возможности лидеру – вечно скалящемуся и улюлюкающему Кевину Гарнетту. Биллапс впервые в карьере оказался в ситуации, когда от него просили только одного – будь собой, делай черновую работу и не мешай остальным.

«Когда он к нам попал, у многих уже сложилось предубеждение в отношении Чонси. Если он выходил и начинал забивать, люди говорили, что он эгоист и отбирает хлеб у основы. Когда он играл на партнеров, его упрекали в робости и неспособности проявлять себя в отрыве от партнеров. Что бы он ни делал, как бы ни играл – люди видели в этом исключительно повод для критики. Знаете, НБА – это лига, где люди навешивают ярлыки, которые действительно прилипают к игрокам. И многих это губит», – констатирует один из менторов Биллапса в «Миннесоте» Сэм Митчелл.

Характер и трудолюбие Биллапса достойны любых комплиментов, но хороший человек не профессия. И не известно, преуспел бы Чонси в своем ремесле, не окажись в «Миннесоте» Брэндон. Кто-кто, а Террелл прекрасно понимал положение Биллапса и осознавал, насколько важна преемственность. Сам Брэндон в бытность молодым разыгрывающим учился у Марка Прайса в «Кавальерс». Один из лучших дальнобойщиков и рекордсмен клуба по точности штрафных бросков, Прайс научил Брэндона всему, что знал. Террелл за несколько лет превратился из зеленого новичка в лучшего разыгрывающего НБА 1997 года по версии Sports Illustrated (спорное звание, но все же). В Биллапсе Брэндон увидел самого себя – слегка робкого, но старательного парня, который хочет учиться.

«Это было благословение. Я даже не предполагал, что в этой лиге возможны подобные отношения. Террелл попросил перенести мой шкафчик к своему. Мы оставались после тренировок, отрабатывали игру на средней дистанции, засиживались в видеокомнате, ужинали вместе. Я мог позвонить ему в любое время суток – рано утром, поздно ночью. Он всегда был готов меня выслушать. По любому вопросу.

Сейчас у игроков часто возникают психологические проблемы. Это примета нового времени, следствие того, что в НБА больше нет таких игроков, как Террелл. Он был учитель, психолог, друг, старший брат. Он говорил мне: «Чонс, каждый игрок должен понимать – если твое время пришло, это не значит, что ты не можешь приносить пользу. Главное найти того, кому ты передашь свой опыт». Сейчас ветераны тоже подтягивают молодых, но раньше речь шла о воспитании, преемственности, ценностях».

Когда 31-летний Террелл получил серьезную травму колена в сезоне-2001/02, из-за которой так и не смог вернуться в НБА, его 25-летний протеже получил шанс и воспользовался им в полной мере. Чонси в роли второй звезды помог «Тимбервулвз» выиграть 50 матчей в регулярке. Потребовалось сменить четыре клуба и пять тренеров в течение пяти лет, прежде чем Биллапса, наконец, перестали считать «бастом» у видели в нем большого игрока.

«Он становился хладнокровным как игуана в тех ситуациях, когда на него оказывалось наибольшее давление. Это очень редкий, даже уникальный навык. Качество настоящих чемпионов», – вспоминал тренер «Миннесоты» Флип Сондерс.

Его-то и распознал другой чемпион.

«Когда мы встретились, и Чонси рассказал о своей карьере, семье и ожиданиях, мой ответ был прост. «Сейчас, когда я услышал обо всех препятствиях, с которыми ты столкнулся, моя работа заключается только в том, чтобы убедить тебя в том, что ничего подобного не повторится здесь – в Детройте», – Джо Дюмарс о своем самом важном подписании на должности генменеджера «Пистонс».

В 2002-м Биллапс подписал 6-летний контракт на 35 миллионов долларов с «Детройтом», но не без угрызений совести.

«Было тяжело оставить в Миннесоте наши отношения с Терреллом и Кей Джи. Парни меня поддержали, но поначалу все равно было не по себе. В середине моего первого сезона Джо Дюмарс заметил это, подошел и сказал: «Чонси, ты ведешь себя так, будто мы собираемся обменять тебя или отправить на скамейку запасных. Этого не произойдет. Ты – настоящий. Мы преданы тебе. Хватит оглядываться через плечо и цепляться за прошлое. Ты поведешь за собой эту команду».

Новый статус и старое отношение

Биллапс последовал совету и больше не оглядывался назад. В первом сезоне в «Детройте» он набирал в среднем вроде бы скромные 16 очков и 4 передачи, но улучшил все показатели в плей-офф, а «Пистонс» прошлись по головам «Орландо» Макгрэйди (4-3) и «Филадельфии» Айверсона (4-2), прежде чем уступили «Нью-Джерси» в финале Восточной конференции.

«По всем его движениям, повадкам, действиям было видно, насколько он голоден. Это был первый раз, когда кто-то дал ему мяч и сказал: «Это твоя команда. Мы верим в тебя», – делится впечатлениями первый тренер Биллапса в «Детройте» Рик Карлайл.

Уже летом Карлайла сменил Лэрри Браун, которому после выкрутасов Айверсона в «Сиксерс» не терпелось построить команду, представляющую из себя единое целое и готовую воплощать в жизнь его видение победного баскетбола. Кто-то воспринял это спокойно, но были и альтернативные мнения. Браун попросил Хэмилтона и Биллапса урезать свою результативность и чаще вовлекать партнеров в игру, и Чонси покинул кабинет без криков и скандалов, но без энтузиазма.

«Это было величайшая форма самопожертвования в баскетболе. Я больше не встречал настолько разносторонних и одаренных игроков, которые были готовы идти на все ради команды. Все чего добилась эта команда – прямой результат его поддержки», – Браун о главной черте баскетбольного характера Биллапса.

Именно она и стала стержнем формирования культуры тех «Пистонс», в которых были звездные игроки, но не было звездных эго.

«Если бы вы услышали нас на тренировке, вы бы решили, что мы ненавидим друг друга: матерщина, грубые фолы, издевки, обидные шутки насчет семей, мам и подружек. Для нас же это была обычная откровенность. С учетом личностей, собравшиеся тогда в «Пистонс», это был единственный известный нам способ общения», – Рип Хэмилтон об атмосфере внутри чемпионских «Пистонс»-2004.

Многие поспешили возвеличить Дюмарса как главного архитектора той команды, но вот слова самого генменеджера и легенды «Детройта»: «Мы понимали, что это не типичный и даже опасный способ формирования состава. Скажу честно, некоторые вещи я делал сугубо по наитию, где-то нам очень повезло. Я не буду сидеть тут перед вами и говорить, что мог бы повторить подобное. Нет, ни в коем случае. Я не знаю, увидим ли мы когда-нибудь что-то подобное».

Достаточно вспомнить, как команда выменяна Рашида Уоллеса в середине сезона, на флажке закрытия трансферного окна.

«Мы были в полном замешательстве, я не знаю, как Джо это удалось, но мы заполучили Шиди на последних минутах. И я помню, как после первой же совместной тренировки я сказал: «Мы выиграем титул», – Биллапс сразу же вцепился в возможность всей своей жизни.

Сейчас можно сколько угодно кивать на то, что Восток был слаб, у фаворита финала «Лейкерс» был возрастной состав, Шак беспокоился о преференциях клуба в отношении Кобе, а сам Кобе – о возможных последствиях инцидента в Колорадо. Все это никак не обесценивает великой победы Чонси Биллапса и «Пистонс». «Детройт» взял серию в пяти матчах, лишь раз позволив «Лейкерс» набрать больше 87 очков. Биллапс поймал вдохновение и абсолютно заслуженно получил MVP финала, набирая в среднем 21 очко за игру: подобных цифр он не демонстрировал ни в одном сезоне на протяжении своей карьеры.

«Странно, но в тот момент я чувствовал, что это просто подтверждение всего того, что я говорил и делал раньше. У меня всегда была очень простая мечта. Я не хотел забивать по 35 очков, быть «Новым Джорданом», выпускать кроссовки со своим лого и зарабатывать миллиарды. Моей мечтой всегда было просто выиграть чемпионский титул, понимаете? Привести команду к чемпионству. Все. И, знаете, дорога, которую я выбрал на пути к своей мечте, ну, на ней было не так много машин. Мало кто выбрал такой путь».

Биллапс отыграл за «Пистонс» шесть сезонов подряд, в каждом из которых доходил как минимум до финала конференции. Но если чемпионская серия 2004-го была самым ярким событием, то о 2005-м он сожалел больше всего.

«Мы должны были брать еще один титул. Обязаны. Те семь матчей в серии против «Сперс»… многие винили в поражении тренера Брауна. Хотите знать реальную причину? Мы не смогли закрыть финал Востока против «Майами» на одну игру раньше. Нельзя было играть семь матчей в финале конференции, а затем ехать в Сан-Антонио и играть 48 часов спустя первый матч финала НБА. Я чувствую, что мы могли выиграть в Сан-Антонио и потом взять всю серию. Но у нас просто не хватило сил на оба матча, и мы дважды выпали из игры».

В 2008-м «Пистонс» по-партизански обменяли Биллапса в «Денвер».

«Мы были в Шарлотт, готовились к тренировке. И тут мне звонит агент и говорит: «Какого черта?». И просит включить SportCenter. Я включаю, а там написано: «Чонси Биллапс переходит в «Денвер Наггетс» в обмен на Аллена Айверсона». Вот как я узнал. Это было очень тяжело. Полный отстой. Как только другие ребята услышали об этом, все начали названивать мне. Автобус должен был отвезти нас на бросковую тренировку, но никто не поехал. Тренировку отменили, парни просто пришли ко мне в комнату, и мы сидели абсолютно охреневшие, многие просто рыдали навзрыд. И это было... безумие какое-то. Потому что, понимаете, я не должен был уйти вот так.

Я был очень расстроен и зол на Джо. Мне было больно. У нас с ним были по-настоящему близкие отношения. И я просто подумал, что все могло бы сложиться совершенно по-другому. В конце концов, ему пришлось позвонить мне. И все прошло не очень хорошо. Нам потребовалось несколько лет, чтобы сесть и по-настоящему поговорить глаза в глаза.

В 2013-м я вернулся в «Детройт», чтобы провести свой последний сезон и завершить карьеру в качестве игрока «Пистонс», где он по-прежнему был генменеджером. Само собой, мы вынуждены были контактировать и вроде как примирились. Но на это ушли годы, а я еще столько мог дать этой команде, городу, организации. Когда я вернулся, то уже не был хорош. С мной было покончено. Я был стар. Но он знал, что это важно для меня. Я хотел уйти «Пистоном». И я благодарен Джо за то, что он позволил мне это сделать», – сожалеет Биллапс.

В «Денвере» Биллапс попал в абсолютно чуждую среду. Джей Ар Смит кутил по клубам, Кармело Энтони и Кеньон Мартин грызлись с Джорджем Карлом. Несмотря на это, «Денвер» закончил сезон с рекордным в истории клуба балансом 54-28, и – по привычке Биллапса -дошел до финала конференции, впервые с 1985-года, где вполне ожидаемо проиграл будущим чемпионам «Лейкерс» (2-4). Чонси держал уровен – в обоих сезонах в «Наггетс» съездил на Матчи Звезд, но атмосфера тупика в команде из его родного города ощущалась все более явно. Итог был закономерен, и Биллапс даже не удивился, когда хотелки Мело срикошетили прямо в него.

«Он просто получил то, что хотел. Мело хотел перейти в «Никс», и «Денвер» позволил ему получить то, что он хотел. Я уверен, что для него это успех. Что касается меня, то моим мнением не интересовались», – так Чонси отреагировал на включение в сделку между «Никербокерс» и «Наггетс».

«Нью-Йорк» Майка Д’Антони не был тем же, что и «Финикс» Д’Антони, а Биллапс уже не был самим собой времен «Пистонс». Единственный сезон в «Никс» был простой формальностью, а последующие два в «Клипперс» – подготовкой к работе тренера.

«Он был настроен очень решительно, – вспоминает тренер «Клипперс» Винни Дель Негро. – Я отдаю ему должное. С точки зрения восстановительных процедур, с точки зрения тренировок, он никогда не пропускал ни одного сеанса. Он оставался в хорошей форме, несмотря на травмы и вес. Это просто в его характере. Он постоянно стремился доказать всем, что готов соответствовать самым высоким стандартам. Это касалось всего».

Это качество сделало Биллапса и игроком калибра Зала славы, и (пока что лишь перспективным) тренером команды НБА, хотя изначально Чонси об этом и не помышлял.

«Я никогда не хотел тренировать в НБА, – признался недавно Биллапс. – Я хотел тренировать игроков, которые пытаются чего-то добиться: в старшей школе, колледже. Эти парни в самом начале, они голодны, не избалованы, готовы впитывать знания как губка. Многие ребята из НБА, как только они добиваются первого крупного контракта, думают: «Я добился. Я в элите, я в порядке. Я сделал все, что нужно. Мне не надо больше никого слушать». Я понимаю эту ментальность, но мне она не близка.

Успех – это круто, но ошибки, сложности и их преодоление – вот реальный мотор прогресса».

Классные слова. Послушаем, что Мистер Биг Шот добавит к ним на церемонии включения в Зал славы баскетбола в это воскресенье.

Фото: Gettyimages.ru /Mike Ehrmann, Doug Pensinger, Tom Pidgeon, Elsa, Doug Pensinger, Jonathan Daniel, Craig Jones, Jed Jacobsohn