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Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» примет «Гран-Канарию», «Бурк» против «Тюрк Телекома» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Израильский «Хапоэль Тель-Авив» примет испанскую «Гран-Канарию», французский «Бурк» встретится с турецким «Тюрк Телекомом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Гран-Канария Испания – 3-0, Ульм Германия – 3-1, Бахчешехир Турция – 2-1, Ховентуд Испания – 2-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Бешикташ Турция – 2-2, Тренто Италия – 1-2, Будучность Черногория – 1-2, Сопот Польша – 0-3, Вулвз Литва – 0-3.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 3-0, Бурк Франция – 3-0, Тюрк Телеком Турция – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 2-1, Арис Греция – 1-2, Венеция Италия – 1-2, Гамбург Германия – 0-3, Клуж Румыния – 0-3, Литкабелис Литва – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoМаккаби Тель-Авив
logoЦедевита-Олимпия
logoГран-Канария
logoТюрк Телеком
logoКлуж
logoЛиткабелис
logoБурк
logoГамбург
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