1

Еврокубок. «Будучность» – «Гран-Канария», «Валенсия» встретится с «Гамбургом» и другие матчи

Сегодня пятью матчами продолжился регулярный чемпионат Еврокубка.

Черногорская «Будучность» примет испанскую «Гран-Канарию», испанская «Валенсия» встретится с немецким «Гамбургом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 2-0, Ульм Германия – 2-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Ховентуд Испания – 1-1, Бешикташ Турция – 1-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-1, Сопот Польша – 0-1, Тренто Италия – 0-1, Будучность Черногория – 0-1, Вулвз Литва – 0-2.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, Валенсия Испания – 1-0, Бурк Франция – 1-0, Тюрк Телеком Турция – 1-0, Венеция Италия – 1-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-1, Клуж Румыния – 0-1, Гамбург Германия – 0-1, Арис Греция – 0-1, Литкабелис Литва – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoАрис
logoГран-Канария
logoВаленсия
logoТюрк Телеком
logoБудучность
logoКлуж
logoТрефл Сопот
logoТренто
logoБурк
logoГамбург
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. «Бешикташ» обыграл «Будучность», иерусалимский «Хапоэль» уступил «Валенсии» и другие результаты
225 сентября, 20:08
Еврокубок. «Тюрк Телеком» выиграл у «Литкабелиса», 14 очков Беверли не спасли «Хапоэль» от проигрыша «Ховентуду» и другие результаты
524 сентября, 21:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стефен Карри: «Для меня честь поддерживать Камалу Харрис»
3 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» – УНИКС, ЦСКА в гостях у «Астаны» и другие матчи
23 минуты назад
Малкольм Брогдон: «Всегда хотел носить майку «Уизардс»
537 минут назад
Джош Гидди получил разрыв связки голеностопа во время ОИ-2024. Он рассчитывает сыграть в первом матче сезона НБА
сегодня, 08:24
Тайлер Хирро: «Пусть лучший тренер НБА решает, выходить ли мне в старте или со скамейки. Готов к любой роли»
6сегодня, 07:51
Скотти Барнс пропустит начало тренировочного лагеря «Рэпторс» по личным причинам
1сегодня, 07:23
Новый президент сербской федерации готов вернуть Светислава Пешича на пост главного тренера сборной
сегодня, 07:17
«Никс», «Вулвз» и «Хорнетс» согласовали все детали крупного обмена с участием Карла-Энтони Таунса
15сегодня, 06:15
Стив Керр пока определился только с одним игроком старта «Уорриорз». Стефен Карри будет основным разыгрывающим
9сегодня, 05:59
Редик планирует использовать в «Лейкерс» ротацию из девяти игроков
7сегодня, 05:24
Ко всем новостям
Последние новости
Дрейк отписался от Леброна Джеймса в Инстаграме*
325 минут назад
Конференция «Экспо Баскет 2024» пройдет в ноябре Челябинске
155 минут назад
Суперкубок Европы. Женщины «Фенербахче» – «Бешикташ»
1сегодня, 09:56
Дражен Анзулович: «Остались без Зверева, а у нас и так были проблемы с «большими»
1сегодня, 09:40
Боян Богданович пока тренируется по индивидуальной программе. Он не до конца восстановился после операции на стопе
сегодня, 09:15
«Никс» пытались заполучить Карла-Энтони Таунса с самого начала межсезонья
2сегодня, 09:00
Джейсон Кидд: «Клэй Томпсон отлично вписывается в «Мэверикс»
сегодня, 08:48
Миленко Богичевич: «Локомотив» остается одной из сильнейших команд Единой лиги»
сегодня, 08:05
Айзейя Майк продолжает восстановление и вряд ли поможет «Партизану» в 1-м раунде Евролиги
сегодня, 07:35
Василий Карасев: «То, что у «Самары» на старте было два поражения, ни о чем не говорит»
1сегодня, 06:59