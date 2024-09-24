  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Литкабелис», «Ховентуд» примет тель-авивский «Хапоэль» и другие матчи
0

Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Литкабелис», «Ховентуд» примет тель-авивский «Хапоэль» и другие матчи

Сегодня стартует регулярный чемпионат Еврокубка.

Турецкий «Тюрк Телеком» дома сыграет с литовским «Литкабелисом», испанский «Ховентуд» примет израильский «Хапоэль Тель-Авив» Патрика Беверли.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 0-0, Бешикташ Турция – 0-0 Будучность Черногория – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 0-0, Ховентуд Испания – 0-0, Ульм Германия – 0-0, Сопот Польша – 0-0, Вулвз Литва – 0-0.

Группа B

Положение команд: Литкабелис Литва – 0-0, Арис Греция – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Гамбург Германия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoХовентуд
logoГран-Канария
logoТюрк Телеком
logoХапоэль Тель-Авив
logoТренто
logoЛиткабелис
logoБурк
logoГамбург
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Состоялась жеребьевка Еврокубка-24/25
15 июля, 12:11
Еврокубок. «Арис» выиграл у «Тренто», «Будучность» была сильнее «Гран-Канарии» и другие результаты
17 февраля, 20:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Люк Уолтон и Виталий Потапенко присоединились к тренерскому штабу «Пистонс»
19 минут назад
Андрей Кириленко: «Если обращать внимание на политическую ситуацию, на религию, то никакого олимпийского движения быть не может»
441 минуту назад
Лидер «Уралмаша» Октавиус Эллис должен вернуться в строй в январе
2сегодня, 10:40
Димитрис Итудис: «Карри, Дюрэнт и Эмбиид были хороши, но именно Леброн привел сборную США к золоту»
3сегодня, 10:36
Андрей Кириленко: «Над нашим спортом висит дамоклов меч. Поэтому мы попадаем в такие ситуации, как было с Колумбией»
25сегодня, 09:23
Донован Митчелл: «Вижу себя в числе 10-15 лучших игроков НБА»
4сегодня, 08:38
Римас Куртинайтис близок к назначению на пост главного тренера сборной Литвы
1сегодня, 08:19
Леброн, Батлер, Эдвардс, Сабонис и Тейтум посетили премьеру документального сериала Netflix про НБА
4сегодня, 07:49Видео
Тако Фалл присоединится к «Нью-Зиланд» во время тура команды по США
2сегодня, 06:57
Ник Янг о Дончиче: «Ест что ему вздумается, не заморачивается с тяжестями, защита вызывает вопросы. Но доставляет мяч в корзину!»
2сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис: «Пистиолис больше не нуждается ни в чьих советах. Он движется своим путем»
53 минуты назад
Контракт между «Уралмашем» и Джонни О’Брайантом рассчитан до января и может быть продлен
сегодня, 10:22
Представлен официальный мяч РФБ от Jögel
1сегодня, 09:59Фото
Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен первому матчу сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА – УНИКС
сегодня, 08:58Видео
Айзейя Хартенштайн: «Терпеть не могу Робина Лопеса. Вообще не умею против него защищаться»
4сегодня, 07:28
Яннис Адетокумбо поддержал мнение о том, что испускание газов в присутствии партнера является признаком прочности отношений
9сегодня, 07:08
Дарнелл Мэйберри: «Чикаго» в новом сезоне прибавит в скорости и сместит акцент с защиты «краски» на дугу»
1сегодня, 06:06
Владислав Емченко о матче с «Астаной»: «Для «Локо» каждая следующая игра самая важная»
сегодня, 05:31
Евгений Богачев: «Локомотив» дал согласие на то, что игра первого круга пройдет в Краснодаре, а потом сыграем уже у нас»
сегодня, 05:19
Единой лига ВТБ согласовала новые даты матчей между УНИКСом, «Локо» и «Астаной»
сегодня, 04:35