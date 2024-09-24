Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Литкабелис», «Ховентуд» примет тель-авивский «Хапоэль» и другие матчи
Турецкий «Тюрк Телеком» дома сыграет с литовским «Литкабелисом», испанский «Ховентуд» примет израильский «Хапоэль Тель-Авив» Патрика Беверли.
Еврокубок
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 0-0, Бешикташ Турция – 0-0 Будучность Черногория – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 0-0, Ховентуд Испания – 0-0, Ульм Германия – 0-0, Сопот Польша – 0-0, Вулвз Литва – 0-0.
Группа B
Положение команд: Литкабелис Литва – 0-0, Арис Греция – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Гамбург Германия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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